Какие рифмы в стихотворение тютчева как весел грохот летних бурь
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Какие рифмы в стихотворение тютчева как весел грохот летних бурь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опоясывающая рифма Как весел грохот летних бурь. Когда, взметая прах летучий,Гроза, нахлынувшая тучей,Смутит небесную лазурь
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