Вращения земли вокруг солнца равны 1,5*10^11 м. Если масса солнцы равна 2*10^30 кг, опреде??ите скорость земли

Физика
Вращения земли вокруг солнца равны 1,5*10^11 м. Если масса солнцы равна 2*10^30 кг, опреде??ите скорость земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За счёт гелио-гравитации, Солнце притягивает Землю с силой солнечной тяжести:  , где:   – масса Солнца,   – масса Земли,   – радиус орбиты Земли. За счёт гелио-гравитации, Солнце обеспечивает Земле центральное ускорение:  ;  ; ( I ) Именно с этим нормальным центростремительным ускорением Земля и движется по орбите вокруг Солнца (мы считаем орбиту окружностью, а скорость Земли – неизменной по модулю), а такое ускорение чётко увязано с орбитальной скоростью Земли:  ; ( I I ) Приравнивая выражения нормального ускорения из выражений (I) и (II) получим уравнение для скорости:  ;  ;  ; Здесь:   – гравитационная постоянная; или, что тоже самое:   – константа Кавендиша ; При вычислении должна получится правильная орбитальная скорость Земли, указанная в любом справочнике. * для проверки можно возвести в куб число дней в длинном месяце – должно получаться то же число.
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