Вращения земли вокруг солнца равны 1,5*10^11 м. Если масса солнцы равна 2*10^30 кг, опреде??ите скорость земли

Гость: Гость:

За счёт гелио-гравитации, Солнце притягивает Землю с силой солнечной тяжести: , где: – масса Солнца, – масса Земли, – радиус орбиты Земли. За счёт гелио-гравитации, Солнце обеспечивает Земле центральное ускорение: ; ; ( I ) Именно с этим нормальным центростремительным ускорением Земля и движется по орбите вокруг Солнца (мы считаем орбиту окружностью, а скорость Земли – неизменной по модулю), а такое ускорение чётко увязано с орбитальной скоростью Земли: ; ( I I ) Приравнивая выражения нормального ускорения из выражений (I) и (II) получим уравнение для скорости: ; ; ; Здесь: – гравитационная постоянная; или, что тоже самое: – константа Кавендиша ; При вычислении должна получится правильная орбитальная скорость Земли, указанная в любом справочнике. * для проверки можно возвести в куб число дней в длинном месяце – должно получаться то же число.