Напиши пожалуйста сочинение на тему: " туган жердын табигатты." Побольше желательно. Очень срочно.очень очень. Заранее спасибо

Қазақ тiлi

Напиши пожалуйста сочинение на тему: " туган жердын табигатты." Побольше желательно. Очень срочно.очень очень. Заранее спасибо

Автор: Гость