Напиши пожалуйста сочинение на тему: " туган жердын табигатты." Побольше желательно. Очень срочно.очень очень. Заранее спасибо
Қазақ тiлi
Напиши пожалуйста сочинение на тему: " туган жердын табигатты." Побольше желательно. Очень срочно.очень очень. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туған жер – адам өмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны елімен, өткенмен және болашақпен байланыстырады. Міне, сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап-ақ адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. Әрбіріміз үшін Отан ошақ басынан басталады: туған жер, туған көше, туған қала немесе мен үшін туған кент. Менің Отаным кішкентай болса да, мен үшін аса қымбат жер Бестөбе кентінен басталады. Дәл осы жерде менің көңілді де, шаттықты, уайымсыз балалалық шағым өтті.
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