Образовать страдательное причастие прошедшего времени, слова приехать
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Образовать страдательное причастие прошедшего времени, слова приехать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В страдательном причастии нельзя образовать слово приехать
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