Яке на вашу думку місто є культурною столицею України! ПРОШУ , очень срочно надо ❤???❤️❤️
Українська мова
Яке на вашу думку місто є культурною столицею України! ПРОШУ , очень срочно надо ❤???❤️❤️
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Гость:
Львів Точно не Київ
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