Яке на вашу думку місто є культурною столицею України! ПРОШУ , очень срочно надо ❤???❤️❤️

Українська мова
Яке на вашу думку місто є культурною столицею України! ПРОШУ , очень срочно надо ❤???❤️❤️
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Львів Точно не Київ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Напиши пожалуйста сочинение на тему: " туган жердын табигатты." Побольше желательно. Очень срочно.очень очень. Заранее спасибо
Ответить
Биология
Що таке гаметофіт?Чим він характеризується у покритонасінчастих рослин? Что так??е гаметофит? Чем он характеризуется в покрыто насинчастих растений?
Ответить
Физика
Объясните почему тело человека испытывает перегрузку и невесомость
Ответить
Математика
Составь и запиши верные равенства по рисунку, #6.
Ответить
Другие предметы
В каких продуктах содержатся большом количеств... а) в арахисе б)в петрушке в) в сл??вочном масле г) в твороге Какой из предложенных видов спор...
Ответить