Какие факторы влияют на образование климатических областей во всех климатически?? поясах?

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К внешним процессам относят: приток солнечной радиации изменения состава атмосферы, вызванные процессами в литосфере и притоком аэрозолей и газов из космоса изменения очертаний океанов, суши, орографии, растительности К внутренним процессам относят: взаимодействия атмосферы с океаном, с поверхностью суши и льдом (теплообмен, испарение, осадки) взаимодействие лед-океан изменение газового и аэрозольного состава атмосферы облачность снежный и растительный покров рельеф и очертания материков