Якийсь цікавий,відомий всім матеріал про життя Шевченка ?

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ТАЛАНТ ЦІНОЮ В 2500 РУБЛІВ Шевченко відомий, насамперед, як поет. Однак природа щедро обдарувала його різними здібностями. У 12 років він, рано залишившись сиротою, потрапив в артіль до «богомазів» (художники-іконописці), які навчили його елементарним прийомам живопису. Підліток виявився здібним учнем, тому в 1831 році поміщик Павло Енгельгардт відправляє свого кріпака Тараса Шевченка в Санкт-Петербург, де він сподівався «підтягти» його до рівня професійного живописця. ActionTeaser.ru - тизерная реклама Саме в Санкт-Петербурзі Шевченко потрапляє в середовище культурної еліти того часу. Василь Жуковський, Карл Брюллов, Олексій Венеціанов — ці люди не тільки оцінили таланти молодого Шевченка, але й зробили все для того, щоб викупити його з кріпосного рабства. У підсумку за Шевченка поміщика Енгельгардта було заплачено 2500 рублів — величезна на ті часи сума, за яку можна булоикупити фільварок..)