«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» ПУШКИН - "МАША МИРОНОВА - НРАВСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ ПУШКИНА" (СОЧИНЕН??Е) ПОМОГИТЕ ПРОШУ! НАПИСАТЬ САМИМ БЕЗ ОШИБОК!

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Александр сергеевич Пушкин считал, что нравственым идеалом является Марья Миронова. И я с ним полностью согласна. Эта девука показала себя гордой, честной и смелой особой. Марья Ивановна Миронова была дочерью коменданта "Белгородской крепости", Ивана Кузмича Миронова. Она была очень скромной и простой девушкой, но в то же время Маша очень гордая особа. И это автор хорошо изобразил в случае со Швабриным. После того, как Швабрин предал ее семью, перешел на сторону Пугачева и вместе с ним учатвовал в казни Иванв Кузмича Миронова, он всячески пытался заставить Машу выйти за него замуж. Именно заставить, так как однажды получил отказ. Но Маша не поддавалась его насилию, она считала, что лучше умереть,чем быть женой предателя и убийцы. Марья Ивановна воспитывалась в очень хорошей семье и поэтому она была воспитанной и честной. Когда Гринев решил жениться на Маше, он послал отцу письмо, в котором просил благословить их союз. Но отец не только не благословил их, но еще и запретил Петру жениться. Петр Андревич тотчас рассказал об этом Маше и предложил ей просит благословения у ее родителей, а там, со временем отец его согласится. Несмотря на то, что Маша оченю любила Гринева, она не могла пойти на такое. Марья Ивановна решила, что они не должны быть вместе, так как без благословения не будет им счастья. Маша всегда была боязливой девушкой, но когда ее любимого арестовали, она не смотря ни на что, одна отправилась в Петербург, к императрице просить милости. Она искренно рассказала всю историю даме, которая сидела рядом с ней на лавочке. Эта дама оказалась самой императрицей. Государыня пожалела Машу и помиловала Гринева. Также она пообещала позаботиться и о ней самой. Благодаря Марье Ивановне, Гринева отпустили. Маша Миронова - действительно нравственный идеал того времени