Кароч табличка, вместо вопросиков нада чёта написать, а я не шарю, помогите пожалу??ста Количество цветов и Глубина цвета 2-? ?-4 256-? ?-5 128-? 8-?
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Кароч табличка, вместо вопросиков нада чёта написать, а я не шарю, помогите пожалу??ста Количество цветов и Глубина цвета 2-? ?-4 256-? ?-5 128-? 8-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все числа похожи на степени 2 если так, то: 2-2^1 2^2-4 256-2^8 ..... 128-2^7 8-2^3
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