Карточка Дубровского Владимира Андреевича. ФИО Портрет Место проживания Обр??зование, занятия. Владение языками Черты характера. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО.
Литература
Карточка Дубровского Владимира Андреевича. ФИО Портрет Место проживания Обр??зование, занятия. Владение языками Черты характера. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Андреевич Дубровский 23 года, молодой человек, имеющий хорошее образование, служивший корнетом в гвардии. Узнав о незаконном лишение его отца родового имения, становится разбойником, но и тут Дубровский проявляет благородство, ни одного убийства на счету Дубровского не было. Несмотря на то, что Владимир Андреевич решил отомстить Троекурову, он никогда (в отличие от своего противника) не опускался до такой низости, как вредить своему обидчику. Это благородный, великодушный, умеющий любить молодой человек. Он отказывается от «кровавой» мести, полюбив дочь своего врага – Машу: «Я понял, что дом, где обитаете вы, священен, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства» . Из всего этого можно сделать вывод, что он был ранимым, искренним, добрым, заботливым человеком. Мне понравился этот герой с его горячим характером.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
. Use Past Perfect of the verbs in the box to complete the sentences. (Используйте Past Perfect предложенных глаголов, чтобы дополнить предложения....
Окружающий мир
Английский язык
Label the pictures P.S не был на уроке просто и незнаю как делать и еще Put the words below under the correct headings Последнее Swimming pool
Русский язык