Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить регион, в котором расположена Кислогубская ПЭС? 1) Европейского Севера 2) Дальнего Востока 3) Западной Сибири 4) Восточной Сибири

География

Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить регион, в котором расположена Кислогубская ПЭС? 1) Европейского Севера 2) Дальнего Востока 3) Западной Сибири 4) Восточной Сибири

Автор: Гость