Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить регион, в котором расположена Кислогубская ПЭС? 1) Европейского Севера 2) Дальнего Востока 3) Западной Сибири 4) Восточной Сибири

География
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить регион, в котором расположена Кислогубская ПЭС? 1) Европейского Севера 2) Дальнего Востока 3) Западной Сибири 4) Восточной Сибири
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же карты Европейского Севера
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