Катер проплыл по течению реки за 2,4 ч расстояние 55целых 1/5 км.Скорость течения реки 2,5 км/ч.Найдите собственную скорость катера.

Математика
Катер проплыл по течению реки за 2,4 ч расстояние 55целых 1/5 км.Скорость течения реки 2,5 км/ч.Найдите собственную скорость катера.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При движении по течению скорости катера и реки складываются. х - скорость катера. Тогда полная скорость равна х + 2,5 Составляем уравнение: (х+2,5) *2,4 = 55,2 х+2,5 = 55,2/2,4 = 23 х = 23 - 2,5 = 20,5 Скорость катера равна 20,5 км/час
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