Катер прошёл расстояние 144 км за 6 часов.Теплоход прошёл это же расстояние за 8 часов.Какое судно с какой скоростью двигалось?
Математика
Катер прошёл расстояние 144 км за 6 часов.Теплоход прошёл это же расстояние за 8 часов.Какое судно с какой скоростью двигалось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) 144:6=24 км/ч (скорость катера) 2.) 144:8=18 км/ч (скорость теплохода) Ответ: Катер двигался со скоростью 24 км/ч, а теплоход - 18 км/ч
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