Катер прошёл расстояние 144 км за 6 часов.Теплоход прошёл это же расстояние за 8 часов.Какое судно с какой скоростью двигалось?

Математика

Катер прошёл расстояние 144 км за 6 часов.Теплоход прошёл это же расстояние за 8 часов.Какое судно с какой скоростью двигалось?

Автор: Гость