Катеты прямоугольного треугольника равны 30 и 40 найти гипотенузу этого треугольника.
Алгебра
Катеты прямоугольного треугольника равны 30 и 40 найти гипотенузу этого треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора можно найти гипотенузу. Допустим, гипотенуза = х. х² = 30² + 40² x² = 900 + 1600 x² = 2500 x = 50 Ответ: гипотенуза = 50
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