Как прозвали мелеховых на хуторе татарском и почему ответ
Литература
Как прозвали мелеховых на хуторе татарском и почему ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их прозвали "турками" прокофий мелехов женился на турчанке жители ее хутора ее не взлюбили,они считали ее колдуньей у них родился сын пантелей,турчанку убили жители хутора. так и повелось что они "турки"
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