Надо составит предложение . номер 9

Гость: Гость:

В широкой долине Мурании, в соседней местности проживал гном, каждое утро он ходил к березовой роще, которая находилась за дремучим лесом,там из свежей зелени он сплетал венки на голову, а с главной аллеи собирал букет цветов и шёл к ближайшему селу, где рассказывал детям истории о дальних странах до позднего вечера. Надеюсь правильно выполнила :)