Надо составит предложение . номер 9
Математика
Надо составит предложение . номер 9
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Гость:
В широкой долине Мурании, в соседней местности проживал гном, каждое утро он ходил к березовой роще, которая находилась за дремучим лесом,там из свежей зелени он сплетал венки на голову, а с главной аллеи собирал букет цветов и шёл к ближайшему селу, где рассказывал детям истории о дальних странах до позднего вечера. Надеюсь правильно выполнила :)
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