X : = -b/a вычислите через паскаль, напишите чего надо писать в паскаль ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Информатика
X : = -b/a вычислите через паскаль, напишите чего надо писать в паскаль ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
VAR a,b,x:real; Begin        Read (a,b); x:=(-(b))/a;       Write ('Ответ:',x); End.
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