X : = -b/a вычислите через паскаль, напишите чего надо писать в паскаль ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Информатика

X : = -b/a вычислите через паскаль, напишите чего надо писать в паскаль ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость