Помогите задание N 27
Математика
Помогите задание N 27
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 305-312=7 (м/мин)-всего 2) 7-4=3(м/мин) Ответ: 3 метра расстояние между ними Как то так
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