50 баллов. Здравствуйте) Скажите пожалуйста значение: белка,воздушной камеры, же??тка,скорлупы,подскорлуповая оболочка(птичьего яйца) Заранее спасибо:)

Биология
50 баллов. Здравствуйте) Скажите пожалуйста значение: белка,воздушной камеры, же??тка,скорлупы,подскорлуповая оболочка(птичьего яйца) Заранее спасибо:)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Скорлупа - удерживает содержимое яйца, защищает зародыш от неблагоприятных воздействий внешней среды, вещества скорлупы идут  на построение скелета зародыша. Скорлупа яйца пронизана порами, через которые происходит газообмен тканей  зародыша с  окр. средой.  2. Подскорлуповая оболочка – её функции защитная и участвует в процессах газообмена.  3. Канатик (халазы) – их функция удержание яйца в определенной позиции. Обеспечивают нахождение желтка  в центре белка.    4. Белок – основа для питания эмбриона, служит защитой для желтка, обладает бактерицидными свойствами. В белке содержатся витамины группы В.    5. Желточная оболочка - выполняет защитную функцию (не пропускает коллоиды). 6. Желток - служит запасом энергетически богатых питательных веществ. Зародыш питается желтком. Является иммунной защитой организма.  Также выполняет антиоксидазную функцию.   7. Зародышевый диск - содержит питательные вещества, необходимые для развития эмбриона и защитные оболочки.   8. Воздушная камера - играет большую роль, обеспечивая газообмен эмбриона в период перехода на легочное дыхание.    9. Кутикула - выполняет защитную роль, способна пропускать через свои поры газы и воду, но задерживать микроорганизмы
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