50 баллов. Здравствуйте) Скажите пожалуйста значение: белка,воздушной камеры, же??тка,скорлупы,подскорлуповая оболочка(птичьего яйца) Заранее спасибо:)

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1. Скорлупа - удерживает содержимое яйца, защищает зародыш от неблагоприятных воздействий внешней среды, вещества скорлупы идут на построение скелета зародыша. Скорлупа яйца пронизана порами, через которые происходит газообмен тканей зародыша с окр. средой. 2. Подскорлуповая оболочка – её функции защитная и участвует в процессах газообмена. 3. Канатик (халазы) – их функция удержание яйца в определенной позиции. Обеспечивают нахождение желтка в центре белка. 4. Белок – основа для питания эмбриона, служит защитой для желтка, обладает бактерицидными свойствами. В белке содержатся витамины группы В. 5. Желточная оболочка - выполняет защитную функцию (не пропускает коллоиды). 6. Желток - служит запасом энергетически богатых питательных веществ. Зародыш питается желтком. Является иммунной защитой организма. Также выполняет антиоксидазную функцию. 7. Зародышевый диск - содержит питательные вещества, необходимые для развития эмбриона и защитные оболочки. 8. Воздушная камера - играет большую роль, обеспечивая газообмен эмбриона в период перехода на легочное дыхание. 9. Кутикула - выполняет защитную роль, способна пропускать через свои поры газы и воду, но задерживать микроорганизмы