Номер 762 Вычислите : а) - 10 - 20; б) - 4 - 5 ; в ) - 12 - 10 ; г ) - 60 - 1 ; д ) - 1 - 100 ; е) - 5 - 0 ; ж ) - 11 - 11 ; ?? ) - 25 - 75 . Номер 766 Найдите значение выражения : а ) 20 + ( - 15 ) - ( - 6 ) ; б) 10 - 20 ...
Математика
Номер 762 Вычислите : а) - 10 - 20; б) - 4 - 5 ; в ) - 12 - 10 ; г ) - 60 - 1 ; д ) - 1 - 100 ; е) - 5 - 0 ; ж ) - 11 - 11 ; ?? ) - 25 - 75 . Номер 766 Найдите значение выражения : а ) 20 + ( - 15 ) - ( - 6 ) ; б) 10 - 20 - ( - 40 ) ; в ) - 3 + 12 - ( - 22 ) ; г ) - 7 -( - 7 ) + ( - 29 ) .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А30 Б9 В32 Г61 Д101 Е5 Ж22 З100;А11 Б50 В31 Г71
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Представте обыкновенную дробь в виде десятичной и найдите значение выражения г) 12,375:(3/4+0,75). Решите плиз!!!!!