Катя получила задание выписать Из предложения словосочетания проверьте правильно ли она его выполнила. Попробуйте восстановить это предложение и выписать из него словосочетания : между ветвей, густых ветвей, прятались серый ,ю...

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Катя получила задание выписать Из предложения словосочетания проверьте правильно ли она его выполнила. Попробуйте восстановить это предложение и выписать из него словосочетания : между ветвей, густых ветвей, прятались серый ,юркие белки, прятались белки.

Автор: Гость