Катя получила задание выписать Из предложения словосочетания проверьте правильно ли она его выполнила. Попробуйте восстановить это предложение и выписать из него словосочетания : между ветвей, густых ветвей, прятались серый ,ю...
Русский язык
Катя получила задание выписать Из предложения словосочетания проверьте правильно ли она его выполнила. Попробуйте восстановить это предложение и выписать из него словосочетания : между ветвей, густых ветвей, прятались серый ,юркие белки, прятались белки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между густых ветвей прятались серые юркие белки.
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