В каком слове правописание суффикса определяется правилом: в полном и страдатель??ом причастии прошедшего времени пишется НН ? 1 выломанных 2 преданности 3 испуганно 4 деревянный
Русский язык
В каком слове правописание суффикса определяется правилом: в полном и страдатель??ом причастии прошедшего времени пишется НН ? 1 выломанных 2 преданности 3 испуганно 4 деревянный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выломанных - единственное слово из представленных, являющееся причастием.
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