В каком слове правописание суффикса определяется правилом: в полном и страдатель??ом причастии прошедшего времени пишется НН ? 1 выломанных 2 преданности 3 испуганно 4 деревянный

Русский язык

В каком слове правописание суффикса определяется правилом: в полном и страдатель??ом причастии прошедшего времени пишется НН ? 1 выломанных 2 преданности 3 испуганно 4 деревянный

Автор: Гость