Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 сантиметров на два прямоугольника Периметр одного из этих прямоугольников равен 24 сантиметров Чему равен периметр другого

Математика
Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 сантиметров на два прямоугольника Периметр одного из этих прямоугольников равен 24 сантиметров Чему равен периметр другого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р квадрата=8+8+8+8=32 32-24=8см второй прямоугольник
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