Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 сантиметров на два прямоугольника Периметр одного из этих прямоугольников равен 24 сантиметров Чему равен периметр другого

Математика

Катя разрезала квадратный листок бумаги со стороной 8 сантиметров на два прямоугольника Периметр одного из этих прямоугольников равен 24 сантиметров Чему равен периметр другого

Автор: Гость