Синтаксический разбор предложения пж но вот на прибрежной скале кто то разжег костёр и парустник смог отыскать дорогу к долгожданнуму берегу ))

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Синтаксический разбор предложения пж но вот на прибрежной скале кто то разжег костёр и парустник смог отыскать дорогу к долгожданнуму берегу ))

Автор: Гость