Синтаксический разбор предложения пж но вот на прибрежной скале кто то разжег костёр и парустник смог отыскать дорогу к долгожданнуму берегу ))
Русский язык
Синтаксический разбор предложения пж но вот на прибрежной скале кто то разжег костёр и парустник смог отыскать дорогу к долгожданнуму берегу ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Повествовательное, невосклицательное, сложносочинённое: 1. двусоставное, распространённое; 2. двусоставное, распространённое)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите составить с каждым словом предложение-күн, тәулік, ай, жыл, ғасыр, дәуір.Н?? кахском языке пожалуйста
Русский язык
Физика
В балоне знаходиться амиак NH3 масою 12кг при температуре 17 градусов,та пид тиском p=0,55•10Па,знайти обем балону