Водоизменение судна - это

Физика
Водоизменение судна - это
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водоизмещение судна - количество воды, вытесненной плавающим судном, одна из основных характеристик размеров судна. Измеряется в единицах объема (объемное Водоизмещение) или массы (массовое Водоизмещение). Объемное Водоизмещение численно равняется объему подводной… … Морской энциклопедический справочник
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