В балоне знаходиться амиак NH3 масою 12кг при температуре 17 градусов,та пид тиском p=0,55•10Па,знайти обем балону

Физика
В балоне знаходиться амиак NH3 масою 12кг при температуре 17 градусов,та пид тиском p=0,55•10Па,знайти обем балону
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле Менделеева. Клапейрона: V=mRT / Mp = 12×8,32×(17+274) / 17×0,55×10^* =3107,3 ×10^*- степень давления * не указана. поставьте в ответ ту же степень как и в давлении R -газовая постоянная М - молярная масса аммиака
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