Казак тылы нен 72 жат пожжж

Қазақ тiлi
Казак тылы нен 72 жат пожжж
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Гость:
Нешінші сыныптың қазақ тілі?
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