Составьте 3 предложения с действительными причастиями в настоящем и прошедшем вр??мени

Русский язык
Составьте 3 предложения с действительными причастиями в настоящем и прошедшем вр??мени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик,играющий с девочкой,побежал домой. Девочка,одевающая брата,пошла в свою комнату. Человек,идущий по улице,посмотрел мне вслед. Прошедшего времени: Человек,ходивший по улице,смотрел мне вслед. Мальчик,игравший с подругой,выбежал на дорогу. Девочка,одевавшая брата,пошла в свою комнату.
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