Составьте 3 предложения с действительными причастиями в настоящем и прошедшем вр??мени

Гость: Гость:

Мальчик,играющий с девочкой,побежал домой. Девочка,одевающая брата,пошла в свою комнату. Человек,идущий по улице,посмотрел мне вслед. Прошедшего времени: Человек,ходивший по улице,смотрел мне вслед. Мальчик,игравший с подругой,выбежал на дорогу. Девочка,одевавшая брата,пошла в свою комнату.