Казахские слова на букву я
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Казахские слова на букву я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ядролық, япыр-ай, яки, яғни
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