Каждую букву замени цифрой так, чтобы получилось верное арифметическое равенство. Одинаковыми буквами заменяют одинаковые цифры ТРЮК+ТРЮК=ЦИРК
Математика
Каждую букву замени цифрой так, чтобы получилось верное арифметическое равенство. Одинаковыми буквами заменяют одинаковые цифры ТРЮК+ТРЮК=ЦИРК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К=0 ю=2 р=4 и=8 т=3 ц=6 проверенно
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