Келер шакка мысалдар 7 сыны

Қазақ тiлi
Келер шакка мысалдар 7 сыны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен ертен ауылдан келемін ол мумкін билемейтін шығар мен казір уй жұмысын орындаймын
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