Келген,жариялан,істеген МОРФОЛОГИЯ

Гость: Гость:

1.Келген(не істеген?)-етістік 2. начальная форма-келу Кел-етістік,ген-жұрнақ (бұрыңдар өткен шақ) 3 .(Не істеген?)-келген-баяндауыш (сказуемое) 1.Жариялан(қайдан?)-зат есім 2.Начальная форма-Жария Жария-зат есім, лан-Шығыс септігі жалғау 3. (Қайдан?)-Жариялан-Пысықтауыш (обсоятельство) 1.Істеген (не Істеген? )-етістік 2.Начальная форма-Істе Істе-етістік,ген-жұрнақ(бұрыңдар өткен шақ) 3. (Не істеген?)-Істеген-Баяндауыш