ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С НОМЕРОМ 316 ЗАДАНИЕ 1 И 2 ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С НОМЕРОМ 316 ЗАДАНИЕ 1 И 2 ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы):
Гость:
900:36=25 5 092:38=134 89 712:178=504 3 025:55=55 93 600:300=312 5 696:712=8 5 070:78=65 56 560:112=505 5 992:749=8 831 600:54=15400
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