На каком месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билета указаны места с 18по20 в пятом ряду
Математика
На каком месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билета указаны места с 18по20 в пятом ряду
Ответ(ы):
Гость:
Первый на 18 Второй на 19 Третий на 20
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