На каком месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билета указаны места с 18по20 в пятом ряду

Математика

На каком месте в зале кинотеатра может сидеть каждый из троих школьников если на билета указаны места с 18по20 в пятом ряду

Автор: Гость