Соотнесите представителя и тип животных: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТИП 1) Ёж-диадема А) Член??стоногие 2) Каракурт Б) Иглокожие 3) Мучной клещ 4) Комар 5) Стрекоза 6) Листоед 7) Средиземноморский антедон 8) Радужная морская ...
Биология
Соотнесите представителя и тип животных: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТИП 1) Ёж-диадема А) Член??стоногие 2) Каракурт Б) Иглокожие 3) Мучной клещ 4) Комар 5) Стрекоза 6) Листоед 7) Средиземноморский антедон 8) Радужная морская звезда 9) Ананасовый морской огурец 10) Рак-отшельник 11) Мокрица 12) Скорпион
Ответ(ы):
Гость:
1 - Б ; 2 - А; 3 - А; 4 -А; 5 - А; 6 - А; 7 - А; 8 - Б; 9 - Б; 10 - А; 11- Б; 12-А
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