Реши уравнении сделай проверку х:23=4
Математика
Реши уравнении сделай проверку х:23=4
Ответ(ы):
Гость:
X=23*4 x=92 92:23=4 4=4
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