Кепиет сөйлем құрау қазақ. тілі

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Кепиет сөйлем құрау қазақ. тілі
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Гость:
Нанды қастерлей біл, аяқ асты етпе, нан астың қадірлісі, нанның қадірлемеген нанның кепиетіне ұшырайды.
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