Кепиет сөйлем құрау қазақ. тілі
Қазақ тiлi
Кепиет сөйлем құрау қазақ. тілі
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нанды қастерлей біл, аяқ асты етпе, нан астың қадірлісі, нанның қадірлемеген нанның кепиетіне ұшырайды.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напишите химическую формулу вещества, если известно ,что в состав входят 2 атома у??лерода ,4 атомов водорода и 2 атома кислорода. Рассчитайте его ...
Английский язык
Русский язык
Помогите срочно Придумайте сказку или рассказ о суффиксе щик,опираясь на его основные значемния и особенности употребления слов с этим суффиксом....