(х-1)^2=(19-х)^2 пожалуйста
Алгебра
(х-1)^2=(19-х)^2 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак раскроем скобки по формуле (а-в)^2=a^2-2ab+b^2 тогда x^2-2x+1=361-38x+x^2 36x=360 x=10
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