Структурная формула3-этилгексана

Химия
Структурная формула3-этилгексана
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3-СН2-СН-СН2-СН2-СН3                    |                 С2Н5
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