Структурная формула3-этилгексана
Химия
Структурная формула3-этилгексана
Ответ(ы) на вопрос:
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СН3-СН2-СН-СН2-СН2-СН3 | С2Н5
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