(х+14):9=13. пожалуйста помагите
Математика
(х+14):9=13. пожалуйста помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+14/9=13 х+14=13×9 х+14=117 х=117-14 х=103
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