Написать раскпз как я получил жвайку на уроче

Литература
Написать раскпз как я получил жвайку на уроче
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Гость:
А по понятней нельзя было
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