Сделайье звукобуквенный разбор слова "Агроном". Буду благодарна)))
Русский язык
Сделайье звукобуквенный разбор слова "Агроном". Буду благодарна)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[ а г р о н о м] :))))
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