Запишите три нераспространённых предложения. Дополните их второстепенными членами и тоже запишите.

Гость: Гость:

Нераспространенные: 1 Пришла зима. 2 Дети играют. 3 Зашел учитель. распространенные: 1 В наш город пришла прекрасная красавица-зима. 2 зимой дети весело играют в снежки. 3 В класс зашел учитель и начал объяснять нам тему урока.