Запишите три нераспространённых предложения. Дополните их второстепенными членами и тоже запишите.

Русский язык
Запишите три нераспространённых предложения. Дополните их второстепенными членами и тоже запишите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нераспространенные: 1 Пришла зима. 2 Дети играют. 3 Зашел учитель. распространенные: 1 В наш город пришла прекрасная красавица-зима. 2 зимой дети весело играют в снежки. 3 В класс зашел учитель и начал объяснять нам тему урока.
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