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Х^2+4хgt;(x+2)^2 помогите пожалуйста решить пример
Алгебра
Х^2+4хgt;(x+2)^2 помогите пожалуйста решить пример
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X^2+4x>x^2-4x+4 8x>4 x>1/2
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