Помогите пожалуйста!!! А)причины революция в англии Б)королевский парламент. Пол??остью ответ нужен!!! Пж

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А)У революции в Англии были объективные и субъективные причины: - главная объективная причина - в том, что в Англии уже развивался капитализм, буржуазию поддерживало новое дворянство (gentry), которое было связано с капиталистическими отношениями и торговлей, а политика короля и феодалов явно препятствовала этим процессам; - субъективная причина — неудачная политика первых Стюартов (Якова I и Карла I). Карл I Стюарт впервые в истории позволил явное неуважение к парламенту и его роспуск. Эта политика спровоцировала парламент на открытую борьбу против монарха. Грубое поведение короля по отношению к парламенту, традициям, элите породило такое же грубое отношение революционно настроенной части элиты к королю. "Долгий парламент", созванный Карлом I под нажимом общественности, принял исторические решения: - ликвидировал чрезвычайные суды - Звездную палату и Высокую комиссию; - лишил королевскую власть и церковь преимуществ в судебных вопросах; - установил фактическую свободу печати; - привлек к ответственности многих высших чиновников. б) Парламент Англии прослеживал своё происхождение от англосаксонского витенагемота. При Вильгельме Завоевателе, правившем Англией с 1066 годасуществовал совет крупных землевладельцев и иерархов церкви.Когда феодалы вступили в систематическую борьбу с королями, одно из их главных требований касалось созвания феодальных съездов для разрешения чрезвычайных субсидий, сверх обычных (обычными законными поводами ко взысканию субсидий с вассалов считались 4 случая: когда сеньор выдавал дочь замуж, когда он делал сына рыцарем, когда его приходилось выкупать из плена, когда он отправлялся в крестовый поход). В 1215 году крупные землевладельцы добились от Иоанна Безземельного подписания Великой хартии вольностей, согласно которой король не мог назначать новых налогов без согласия королевского совета