Поверхность толстой стены была мокрая, но Андрей стоял крепко. Дождь становиться ??ельче и сквозь края туч виднеется клочок ясной лазури. Стоял теплый вечер и окна были открыты. Разобрать предложения по составу и дать характери...

Гость: Гость:

*Поверхность - подлежащее, подчеркивай одной чертой, выражено существительным. Была-сказуемое, подчеркивай двумя чертами - это глагол. Толстой - это определение, подчеркивай волнистой линией, выражено прилагательным. Стены - это дополнение, подчеркивай пунктирной линией, выражено существительным. Мокрая - определение, волнистой линией, прилагательное.Но- союз, обведи в кружок. Андрей - это второе подлежащее, подчеркивай одной чертой. Стоял - сказуемое,двумя чертами, глагол. Крепко - это обстоятельство, подчеркивай пунктир точка, наречие. (Повеств, невоскл, распр, сложное, ССП)