Помогите решить задачи: а) сколько кафельных плиток размером 30х20 см понадобится, чтобы выложить пол в комнате длиной 2,4м и шириной 1,8м? в) как нужно укладывать доски ламината размером 80х20 см, чтобы 77 досок хватило для п...
Геометрия
Помогите решить задачи: а) сколько кафельных плиток размером 30х20 см понадобится, чтобы выложить пол в комнате длиной 2,4м и шириной 1,8м? в) как нужно укладывать доски ламината размером 80х20 см, чтобы 77 досок хватило для покрытия пола в комнате длиной 4м и шириной 3м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р мог 8 там . в параграф шр8иг8иш8ши8
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