Помогите решить задачи: а) сколько кафельных плиток размером 30х20 см понадобится, чтобы выложить пол в комнате длиной 2,4м и шириной 1,8м? в) как нужно укладывать доски ламината размером 80х20 см, чтобы 77 досок хватило для п...

Геометрия

Помогите решить задачи: а) сколько кафельных плиток размером 30х20 см понадобится, чтобы выложить пол в комнате длиной 2,4м и шириной 1,8м? в) как нужно укладывать доски ламината размером 80х20 см, чтобы 77 досок хватило для покрытия пола в комнате длиной 4м и шириной 3м?

Автор: Гость