Почему Прометей вызвал гнев у Зевса
Литература
Почему Прометей вызвал гнев у Зевса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прометей, наперекор воле Зевса, пришел на помощь людям. Он научил их пользоваться огнем, приручать животных, строить корабли, находить полезные ископаемые. Прометей дал людям письменность, научил считать числа. Это вызвало гнев Зевса, который надеялся держать людей беспомощными, в темноте и невежестве, голодными и голыми.
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