Х^3+4х^2+8х+32=0 помогите пожалуйста
Математика
Х^3+4х^2+8х+32=0 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применяем группировку (х^3+8х) +(4х^2+32)=0 выносим общий множитель в каждой скобке х(х^2+8)+4(х^2+8)=0 опять выносим общий множитель (х^2+8)(х+4)=0 произведение равно нулю, когда один из множителей ноль, получаем х^2+8=0 или х+4=0 реш.нет х=-4
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