Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке о. нацдите угол ACB если угол АОВ равен 167. ответ дайте в градусах.
Алгебра
Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке о. нацдите угол ACB если угол АОВ равен 167. ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол АОВ - центральный, опирающийся на дугу АВ, угол АСВ - вписанный, опирающийся на ту же дугу АВ. Тогда Угол АСВ в два раза меньше центрального и равен 167 : 2= 83,5.
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